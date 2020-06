Filippine: 4 militari uccisi dalla polizia, scontro ai vertici sull'episodio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro si sarebbero identificati, ma sarebbero finiti ugualmente sotto il fuoco della polizia dopo il controllo. “Rendendosi conto di essere seguiti, i militari hanno fermato il veicolo e uno degli ufficiali è uscito con le mani in alto, a indicare di non avere intenzioni ostili. Tuttavia i poliziotti hanno aperto il fuoco per ragioni sconosciute”, ha spiegato una fonte in condizioni di anonimato. Diversa la ricostruzione della polizia, secondo cui i militari all’interno del veicolo sarebbero “fuggiti” dopo essere stati fermati e diretti alla locale stazione di polizia per una verifica di routine. Dopo essere stati inseguiti, i militari avrebbero rivolto le loro armi contro gli agenti, che sarebbero riusciti ad avere la meglio nella sparatoria. Il comandante generale dell’esercito, Gilbert Gapay, ha fatto sapere in una nota di essere “indignato” dall’episodio e ha promesso che “la richiesta di verità e giustizia non rimarrà inevasa”. (Res)