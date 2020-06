Fase 3: gruppo Misto, da Consiglio comunale di Milano no a nostri odg per aiutare categorie più danneggiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo una seduta durata oltre quattro ore come Gruppo Misto abbiamo visto respingere dalla maggioranza i nostri 12 ordini del giorno che destinavano un aiuto economico alle categorie maggiormente in difficoltà, le piccole medie imprese, il commercio di prossimità, il settore alberghiero, i tassisti, gli ambulanti, le scodellatrici e addirittura il comparto dello spettacolo". Lo riferiscono in una nota i consiglieri del Gruppo Misto Andrea Mascaretti e Simone Sollazzo. "Siamo consapevoli però - proseguono - di avere fatto il nostro dovere riportando in aula dei temi passati come sempre in sordina e riaccendendo un rapporto di dialogo e vera vicinanza politica con la cittadinanza milanese che alla lunga distanza saprà riconoscere il valore, la coerenza e il valore di determinate proposte. Perché davvero ancora ci risulta inspiegabile come la maggioranza con il proprio odg abbia totalmente lasciato da parte le categorie lavorative più danneggiate come albergatori e ambulanti, dedicando poi un 'contentino' ai tassisti con uno stanziamento di 700 mila euro in voucher e infine prelevando dal Fondo un importo di 500 mila euro per gli affitti degli stabili di proprietà comunale che di conseguenza ritornano nelle tasche del Comune". "Più che un aiuto concreto ci sembra un autorimborso in piena regola! Ora la nostra priorità diventa, sempre in nome dei nostri concittadini, di vigilare sulle reali destinazioni di questi fondi", concludono Mascaretti e Sollazzo.(com)