Industria: Istat, -0,1 per cento prezzi produzione a maggio, -5,3 per cento su anno (2)

- Secondo le rilevazioni Istat nel mese di maggio 2020, fra le attività manifatturiere, gli aumenti tendenziali più elevati si registrano sul mercato interno per industrie alimentari, bevande e tabacco (+1,0 per cento) e prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+0,9 per cento), sul mercato estero per computer, prodotti di elettronica e ottica (+3,4 per cento per l’area non euro), mezzi di trasporto (+1,6 per cento per l’area euro, +2,2 per cento per l’area non euro) e industrie tessili (+1,1 per cento per l’area euro, +1,8 per cento per l’area non euro). Le flessioni tendenziali più ampie su tutti e tre i mercati di riferimento si rilevano per coke e prodotti petroliferi raffinati (-32,3 per cento sul mercato interno, -13,1 per cento sul mercato estero area euro e -37,1 per cento sul mercato estero area non euro). (segue) (Ren)