Industria: Istat, -0,1 per cento prezzi produzione a maggio, -5,3 per cento su anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio 2020 si stima che i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” diminuiscano dello 0,3 per cento su base mensile e dello 0,2 per cento su base annua. I prezzi di “Strade e ferrovie” si riducono dello 0,6 per cento in termini congiunturali e aumentano dello 0,1 per cento in termini tendenziali. Nel primo trimestre 2020 i prezzi alla produzione dei servizi si stimano in diminuzione dell’1,7 per cento sul trimestre precedente e dell’1,3 per cento su base annua. Le flessioni tendenziali più ampie si registrano per i servizi di telecomunicazione (-12,8 per cento) e di trasporto aereo (-7,9 per cento); gli aumenti su base annua più elevati, per i servizi di trasporto marittimo e costiero (+5,9 per cento) e di trasporto merci su strada (+2,0 per cento). (Ren)