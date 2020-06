Fase 3: Corbetta (Lega) su riapertura discoteche Lombardia, risultato ottenuto dopo incontro con imprenditori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente una data per la riapertura delle discoteche in Lombardia". Commenta così il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta, in merito all'ordinanza regionale che fissa al 10 luglio la data di riapertura per le sale da ballo. "Questo risultato – prosegue Corbetta – è il frutto dell'incontro, che ho contribuito ad organizzare, fra il governatore Fontana e gli imprenditori del settore. Una riunione dove sono state messe in luce le difficoltà del comparto e la necessità di ripartire al più presto". "Il mondo delle discoteche e delle sale da ballo – sottolinea il consigliere regionale – conta 430 aziende e 10 mila dipendenti, rappresentando inoltre un'importante fonte di indotto per l'economia lombarda". "Da oggi – prosegue Corbetta – queste imprese possono fare affidamento su una data certa, dalla quale riprendere la propria attività e su una stagione non ancora compromessa". (com)