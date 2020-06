Nigeria: autorizzati viaggi intrastatali a partire da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Nigeria consentiranno ai cittadini di viaggiare tra gli Stati regionali a partire da domani, 1 luglio. Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente della task force presidenziale sul coronavirus, Boss Mustapha, aggiungendo che gli studenti che dovranno diplomarsi quest'anno potranno tornare a scuola per prepararsi agli esami. La task force, ha aggiunto Mustapha, sta cercando di trovare un “delicato equilibrio” tra la protezione dei mezzi di sussistenza delle persone e la loro salute. “Abbiamo osservato con crescente preoccupazione le non conformità alle misure progettate per impedire la trasmissione”, ha poi avvertito il capo della task force. “Corriamo il rischio di cancellare i progressi ottenuti negli ultimi tre mesi”, ha aggiunto. Le autorità hanno imposto il coprifuoco dalle 22:00 alle 4:00 e hanno ordinato alle persone di indossare mascherine in luoghi pubblici per frenare la diffusione del virus, mentre i raduni sono limitati a 20 persone. La Nigeria, il paese più popoloso dell'Africa con circa 200 milioni di persone, ha finora confermato più di 24 mila casi di contagio e 565 decessi.(Res)