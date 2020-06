Russia: annunciato avvio delle attività di bonifica e ripristino ambientale a Norilsk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Norilsk Nickel, secondo quanto riferito dal principale azionista dell'azienda Vladimir Potanin (Interros, conglomerato russo controllato da Potanin, possiede il 34,6 per cento di Norilsk Nickel) ha investito 5 miliardi di rubli (64 milioni di euro) per neutralizzare le conseguenze dell'incidente che ha interessato i fiumi circostanti e che altri 13 miliardi di rubli (circa 166 milioni di euro) saranno stanziati per ispezionare le infrastrutture del gruppo ed evitare che si ripetano nuovi disastri ambientali. Norilsk Nickel destinerà 2,5 miliardi di rubli quest'anno per controllare altre strutture dell'azienda, mentre nel 2021 sono inoltre previsti ulteriori 11 miliardi (32 e 141 milioni di euro). In un primo incontro online con il presidente russo Vladimir Putin, l’oligarca ha promesso di ripristinare a proprie spese le condizioni antecedenti all'incidente. Il capo dello Stato, dopo aver criticato la lentezza nella diffusione delle informazioni in merito all’incidente e al successivo intervento per contenerne i danni, ha affermato che il problema principale è stata l'assenza di manutenzione delle infrastrutture, un’attività che avrebbe permesso di prevenire il danno. (segue) (Rum)