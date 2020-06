Russia: annunciato avvio delle attività di bonifica e ripristino ambientale a Norilsk (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'area di attività di Norilsk, la parte artica del territorio di Krasnojarsk, come in tutte le zone dell'estremo nord della Federazione Russa, sono in corso dei piani per lo sviluppo infrastrutturale e la riqualificazione del sistema produttivo, che abbracciano iniziative legate alla Rotta marittima settentrionale e piani di esplorazione e sfruttamento di nuovi giacimenti di idrocarburi da parte delle principali aziende nazionali del settore. La strategia russa per lo sviluppo dell'area artica del paese prevede anche un'accresciuta sicurezza militare, così come il mantenimento dell'equilibrio ambientale, attraverso il monitoraggio istituzionale e il lancio di imprese per il trattamento dei rifiuti, civili ed industriali. La società statale Rosneft mantiene un dialogo diretto con il governo per stabilire le regole fiscali nel settore petrolifero, di cui un importante capitolo è rappresentato proprio dai benefici sui giacimenti della piattaforma continentale. Le grandi imprese private sviluppano impianti di liquefazione del gas, destinato attraverso la rotta marittima settentrionale ai mercati asiatici. (segue) (Rum)