Russia: annunciato avvio delle attività di bonifica e ripristino ambientale a Norilsk (5)

- La linea di rinnovato interesse nazionale per un'area che ha perso valore strategico all'indomani della Guerra Fredda ha portato anche alla nomina di nuovi vertici nelle agenzie governative competenti, con un legame apparentemente più forte con il Cremlino e con le agenzie di sicurezza. Ne è un esempio Svetlana Radionova, dal 2018 direttore dell'Agenzia per la tutela dell'ambiente (Rosprirodonadzor), che vanta un passato nel Comitato investigativo e che sta attivamente indagando proprio sui casi relativi alle attività di Norilsk Nickel. Le nuove politiche per la regione non possono non scontrarsi con le esigenze delle vecchie industrie risalenti al periodo sovietico, le cui infrastrutture spesso non sono sottoposte a dovuta manutenzione. (Rum)