Montenegro: Varhelyi (Ue), lieto per apertura ultimo capitolo di adesione

- Il commissario europeo per i negoziati sull'allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi, si è detto "lieto che oggi il Montenegro abbia aperto l'ultimo capitolo" alla conferenza di adesione con l'Unione europea. "Un chiaro segnale del nostro impegno nei confronti dei Balcani occidentali e della politica di allargamento. È ora necessario concentrarsi sulle riforme, in particolare sullo stato di diritto, in modo che il Montenegro possa progredire ulteriormente sulla strada dell'Ue", ha scritto su Twitter Varhelyi dopo la quinta riunione della conferenza di adesione all'Unione europea con il Montenegro per aprire i negoziati sull'ultimo capitolo, il capitolo 8, quello sulla politica di concorrenza. Il Consiglio dell'Unione europea ha spiegato che la delegazione dell'Unione europea era guidata dall'ambasciatrice Irena Andrassy, rappresentante permanente, a nome della presidenza croata del Consiglio dell'Unione europea. La Commissione europea era rappresentata da Christian Danirlsson, direttore generale Dg Near, Politica europea di vicinato e negoziati sull'allargamento. (segue) (Beb)