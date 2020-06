Montenegro: Varhelyi (Ue), lieto per apertura ultimo capitolo di adesione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione montenegrina era guidata dall'ambasciatore Bojan Sarkic, capo della missione montenegrina presso l'Unione europea. Con la conferenza di oggi, tutti e 33 i capitoli, su un totale di 35 capitoli di negoziato, sono stati aperti ai negoziati, 3 dei quali sono già stati temporaneamente chiusi. Ulteriori conferenze di adesione saranno pianificate al fine di portare avanti il processo nella seconda metà del 2020. I negoziati di adesione sono stati avviati nel giugno 2012. Per quanto riguarda l'apertura dei negoziati sul capitolo 8, sulla politica di concorrenza, l'Unione ha esaminato attentamente lo stato attuale dei preparativi del Montenegro. Comprendendo che il Montenegro deve continuare a compiere progressi nell'allineamento e nell'attuazione dell'acquis in questo capitolo, l'Ue ha osservato che esistono parametri da rispettare per la chiusura provvisoria di questo capitolo. Inoltre, l'Ue ha sottolineato che dedicherà particolare attenzione al monitoraggio di tutte le questioni specifiche menzionate nella sua posizione comune. Il monitoraggio dei progressi nell'allineamento e attuazione dell'acquis continuerà durante i negoziati e la conferenza dovrà tornare a questo capitolo al momento opportuno. (segue) (Beb)