Imprese: Profumo (Leonardo), tra grandi assenti di oggi ci sono i corpi intermedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i grandi assenti al giorno d’oggi figurano sicuramente i corpi intermedi: in una politica più o meno bipolare come quella che vediamo oggi, spesso intesa come una competizione, bisognerebbe avere corpi intermedi forti, in grado di avere un senso della direzione. Così l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, durante il primo webinar organizzato nel quadro dei “Dialoghi digitali”, nati da un’iniziativa della Fondazione Leonardo. “Come paese abbiamo un’opportunità incredibile, ed è una fortuna che si sia tornati a parlare di politica industriale”, ha detto l’Ad, sottolineando l’importanza di avere dei “punti di aggregazione in cui la società civile possa esprimere sé stessa: ad oggi, purtroppo, i corpi intermedi sono molto deboli perché non in grado di esprimere una visione”. (Ems)