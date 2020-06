Giustizia: Rizzotti (FI), alterato corso storia Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto emerge sulla condanna di Silvio Berlusconi è "angosciante". Lo sostiene la senatrice di Forza Italia Maria Rizzotti. "Con l'utilizzo premeditato e disinvolto della giustizia politica militante alcuni magistrati nel 2013 hanno alterato il corso della storia della Repubblica. Non potendolo battere nelle urne, Berlusconi è stato messo fuori dalle istituzioni con una manovra da regime totalitario - sottolinea -. Chi pagherà? In una democrazia vera e autentica si impone che la verità ora acclarata porti effetti risarcitori per il leader Berlusconi e per i cittadini ingannati e traditi. Per fortuna Silvio Berlusconi non si è mai arreso, e svolge e svolgerà ancora il suo decisivo ruolo politico al servizio del Paese, che appare sempre più allo sbando avvolto in una crisi economica e sociale mai registrata". (Com)