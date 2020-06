Teatro: al via domani a Napoli la tredicesima edizione del Ntfi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo "Il prestito" (replica giovedì 2 luglio ore 19), sarà la volta di "Fémmene comme a me" di Pau Mirò, per la regia di Roberto Solofria, prodotto da Mutamenti/ Teatro Civico 14 (Palazzo Fondi 7-8 luglio ore 19). E ancora Mario Gelardi porta in scena "Plastilina", scritto da Marta Buchaca, e prodotto dal Nuovo Teatro Sanità (Palazzo Fondi 14 - 15 luglio ore 19). Sempre alle 19, il Cortile delle carrozze di Palazzo Reale ospiterà per la sezione progetti speciali "Lampi Sulla scena-due lezioni di storia del teatro", a cura di Roberto D’Avascio per Arci Movie. Un percorso tra le vicende umane e artistiche di due figure del mondo del teatro che hanno segnato la scena internazionale del Novecento. L’appuntamento di mercoledì è dedicato a Antonin Artaud; giovedì 2 luglio invece a Sarah Kane. Le interpretazioni saranno di Gianni Sallustro e Maria Teresa Panariello. La prima giornata del Festival si conclude alle ore 21, nel cortile della Reggia del Real Bosco di Capodimonte, con la musica dei Foja in "Miracoli e rivoluzioni". Un concerto-spettacolo con due anime, rappresentate in due atti, durante i quali il gruppo napoletano, attingendo al proprio canzoniere edito e inedito, indaga su tematiche legate alla sfera sentimentale e a questioni esistenziali e sociali, miscelando tradizione e modernità. (Ren)