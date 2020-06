Congo-Kinshasa: presidente Tshisekedi, nessuna riforma andrà contro i principi della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Felix Tshisekedi, non accetterà alcuna riforma che pregiudichi l'indipendenza della magistratura. "In nessun caso accetterò riforme in questo settore che, per loro natura e contenuto, danneggerebbero i principi fondamentali che regolano la giustizia", ​​ha dichiarato il capo dello Stato in un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva in occasione del 60mo anniversario dell'indipendenza del paese dal Belgio. In un lungo intervento, Tshisekedi ha ribadito il suo impegno a lavorare con la coalizione di governo, ma "lasciatemi cogliere l'occasione simbolica della commemorazione dell'indipendenza "per ribadire che nessuna maggioranza, politica o parlamentare, può ignorare i principi fondanti della repubblica". Le dichiarazioni cadono nel quadro delle crescenti tensioni in seno alla coalizione al governo, che unisce ai suoi sostenitori gli alleati dell'ex presidente Joseph Kabila. Il punto della discordia è ora un disegno di legge che propone di conferire al ministero della Giustizia un maggiore controllo sulle azioni penali. La scorsa settimana l'arresto del ministro della Giustizia Celestin Tunda, rilasciato dopo qualche ora senza che le accuse nei suoi confronti fossero precisate, ha riacceso il contenzioso, spingendo anche il primo ministro Sylvestre Ilunga a minacciare le proprie dimissioni. Tshisekedi è salito al potere a gennaio 2019, formando una coalizione con Kabila, che mantiene ampi poteri attraverso la sua maggioranza parlamentare e il controllo della maggior parte dei ministri del gabinetto e dell'ufficio del primo ministro.(Res)