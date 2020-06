Venezuela: Guaidò esprime solidarietà per espulsione inviato Ue, "azione vergognosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, Juan Guaidò, ha ringraziato l’Unione europea per le sanzioni emanate contro 11 alti funzionari del governo di Nicolas Maduro e ha espresso solidarietà nei confronti dell’inviato a Caracas dell’Ue, Isabel Brilhante Pedrosa, espulsa dal paese su decisione del presidente Nicolas Maduro. “L’Europa e la comunità internazionale hanno dimostrato di sostenere la lotta dei venezuelani per il ripristino della democrazia e dell’ordine costituzionale esercitando maggiore pressione sul regime”, si legge in un comunicato. “Ciò che è accaduto è un chiaro segnale che né l'Unione europea né la comunità internazionale tollereranno oltre abusi e blocchi da parte del regime verso una uscita pacifica e democratica dalla crisi”. Il leader di opposizione ha quindi espresso “solidarietà all'ambasciatore dell'Unione europea in Venezuela, Isabel Brilhante, e all'intero corpo diplomatico accreditato nel paese per la vergognosa azione del dittatore Nicolas Maduro nei loro confronti". (segue) (Brb)