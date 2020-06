Milano: Sardone (Lega), al parco ex Martesana risse e degrado, situazione indecente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera comunale a Milano ed eurodeputata della Lega Silvia Sardone in una nota denuncia che “la situazione al parco ex Martesana di Milano, soprattutto all'entrata di via Toselli/via dei Valtorta, è sempre più allarmante. I cittadini continuano a testimoniare con video e foto una situazione indecente di degrado e insicurezza”. “Proprio in questi giorni - riferisce Sardone allegando foto e video - i cittadini della zona mi hanno inviato il video di una rissa in piena strada tra sudamericani. Il parco infatti viene invaso, di giorno e di notte, da centinaia di sudamericani in festa. La situazione è fuori controllo: musica ad alto volume, ubriachi in circolazione, violenze. I residenti sono stufi di sopportare inciviltà e mancanza di rispetto nel totale disinteresse del Comune di Milano”. “Organizzano dei veri e propri banchetti, grigliando in aree senza tavoli e si ubriacano lasciando sporcizia e vetri rotti senza impegnarsi ovviamente a ripulire la zona, defecano lungo il muro di confine del parco, di fronte a finestre e balconi dei residenti; installano reti da pallavolo e tendoni”, riferisce Sardone, chiedendosi se, vista la situazione sanitaria, sia “normale che gruppi da venti (quando va bene) a cento sudamericani si accalchino senza badare assolutamente a distanze di sicurezza e utilizzo di dispositivi di protezione”. “I parchi cittadini con abitazioni adiacenti al parco hanno orari di chiusura che vengono rispettati. Il parco ex Martesana, chissà perché, non gode di tale privilegio. È una situazione veramente indecente, è assurdo che a Palazzo Marino non vogliano affrontare queste situazioni di degrado ormai notissime a tutti. Servono più controlli, multe, aggiungere gli orari di chiusura e aumentare le recinzioni. Il sindaco vuole continuare a lasciare le periferie in questo stato? I milanesi attendono risposte e non l'ennesima sottovalutazione dei problemi”, conclude l’esponente del Carroccio. (com)