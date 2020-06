Roma: picchiarono a morte uno spacciatore, due arresti per omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini, Ruben Russo, 21 anni e Celio Gilson Leitao Garcia, 20 anni, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, seppur già detenuti, perché ritenuti responsabili della morte di Luigi Moriconi. Moriconi, 52 anni, è deceduto a marzo scorso, dopo un lungo periodo di degenza in ospedale dove era stato ricoverato per il violento pestaggio subìto da esponenti di una violenta organizzazione criminale del quartiere Ponte di Nona operante nel traffico e spaccio di droga e armi, nel sequestro di persona, usura ed estorsione, rapine e ricettazione, e che è stata smantellata pochi mesi fa. Il reato è “maturato nell’ambito dell’attività di spaccio organizzato del sodalizio criminale capeggiato da Ruben Russo”, scrive il Gip che descrive il sodalizio criminale come un gruppo in cui “vigono ruoli e regole di condotta ben precisi la cui osservanza è garantita mediante un sistema sanzionatorio consistente in comportamenti violenti, per lo più pestaggi, posti in essere dai vertici”. Moriconi sarebbe stato pestato a morte per aver abbandonato il “posto di lavoro come pusher/vedetta, circostanza che metteva in pericolo l’attività dell’associazione” e per “un ammanco di denaro proveniente dall’attività di spaccio e di cui era ritenuto responsabile”, sottolinea il Gip. Ora gli indagati dovranno rispondere di omicidio preterintenzionale in concorso, Russo come mandante, Garcia come uno degli esecutori. L’ordinanza è stata notificata dai Carabinieri della compagnia di Tivoli.(Rer)