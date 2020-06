Fase 3: Taxiblu, a Milano corse al 30 per cento di pre-Covid, istituzioni non ci dimentichino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le corse in taxi a Milano sono al 30 per cento rispetto al livello pre-Covid. Lo riferisce una nota di Taxiblu, che parla di una "ripartenza troppo lenta". "Credo - spiega Stefano Salzani responsabile commerciale del radiotaxi - che ormai molto non dipenda neanche tanto dalla 'fiducia' nel mezzo che, senza fare inutili paragoni o classifiche, credo sia tra i più sicuri e curati tra quelli in circolazione. E non si capirebbe perché si dovrebbe essere timorosi nel prendere un taxi rispetto a qualsiasi altro mezzo pubblico, certamente più affollato di un’auto. Molto francamente penso che la situazione taxi attuale sia oggi riconducibile più alla mancanza di potenziali clienti, businessmen in larga parte ma anche turisti esteri o semplicemente viaggiatori. Con Linate chiuso, Malpensa a mezzo servizio o quasi e senza un flusso costante di turisti rispetto a quelli che eravamo abituati a ricevere qui a Milano negli ultimi anni è chiaro che, soprattutto nei mesi estivi, tutto questo amplifichi il problema di mancanza di clienti". "Nei prossimi giorni - ricorda Salzani - a quanto pare saranno attivati dei voucher taxi, ben vengano, ma serve ancora senza dubbio anche un importante aiuto dalla Regione, dove nelle prossime ore si discuteranno alcune mozioni a nostro sostegno. Ripartiremo, ma l’importante è che le istituzioni non si dimentichino troppo frettolosamente della categoria”.(com)