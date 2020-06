Terra dei Fuochi: Bordo (Pd) attacchi a Saviano rafforzano camorra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attaccare Roberto Saviano per le sue denunce sulla terra dei fuochi equivale a rafforzare la camorra. Strano che Matteo Salvini non lo capisca". Lo scrive su Twitter il vicepresidente dei deputati del Pd, Michele Bordo, in risposta alle parole del leader della Lega che, in visita a Castel Volturno, ha detto: "Non è possibile che il Casertano sia conosciuto nel mondo solo come 'Terra dei fuochi' anche grazie a quel genio di Saviano che riesce a vendere il peggio dell'immagine della Campania". (Rin)