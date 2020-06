Lazio: rapporto Legambiente, aumentano infrazioni contro il mare sul territorio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono i dati delle infrazioni contro il mare del Lazio. È quanto emerge dal dossier Mare Monstrum di Legambiente presentato stamattina in occasione del lancio dell’edizione 2020 di Goletta Verde, che partirà domani e toccherà le coste laziali tra il 12 e il 17 luglio. Il Lazio sale al quarto posto tra le peggiori regioni (era al quinto nel 2019) con 2.305 infrazioni accertate, 1.961 persone denunciate, 1.067 sequestri, 6,4 infrazioni per ogni chilometro di costa. Nella classifica specifica sui reati del cemento illegale, il Lazio è al terzo posto, con 1.308 infrazioni (il 13 per cento del totale nazionale) 62 le denunce e 664 i sequestri. Al terzo posto il Lazio anche sulle infrazioni contro la qualità del mare (scarichi abusivi, mancata depurazione): 769 i reati contro il mare (9,8 per cento del totale nazionale), 985 denunciati e 377 sequestri. Meglio la situazione regionale solo nella classifica per la pesca di frodo che vede il Lazio al decimo posto con 215 reati (il 4,1 per cento del totale nazionale). "Crescono i dati delle infrazioni contro il mare, soprattutto relativi a cemento abusivo e svernamenti non depurati - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Chiediamo immediatamente ai ventiquattro comuni costieri, l'istituzione di forti task force, costituite da enti, polizia municipale, parchi, e associazioni di volontariato di territori, a contrasto degli illeciti". (segue) (Com)