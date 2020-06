Lazio: rapporto Legambiente, aumentano infrazioni contro il mare sul territorio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E nello stesso senso ci rivolgiamo alla Regione Lazio - prosegue Scacchi -, perché riteniamo necessario, mai come oggi, dar vita ad un nuovo osservatorio regionale che contrasti i reati ambientali, a partire dall'aggressione criminale contro il mare e la costa: bisogna fermare la crescita del numero di infrazioni mettendo insieme forze dell'ordine, capitanerie, cittadinanza attiva ed enti pubblici, in una grande azione di difesa e rilancio del nostro mare". Tra le storie di acqua sotto inchiesta, anche il sequestro da parte della polizia locale nell'ottobre 2019, del depuratore in uso ad alcune aziende di Pomezia, in provincia di Roma. L'indagine era scattata dopo segnalazioni dei cittadini che denunciavano colorazioni bluastre particolarmente accese alla foce del Rio Torto dove si immettevano i reflui del depuratore in questione, e proprio tale inchiesta era iniziata dalla segnalazione e l'esposto di Legambiente Lazio del 2016 quando l'acqua della foce prendeva allora colorazione gialla e poi di seguito con i blitz "Che vergogna" durante le tappe laziali di Goletta Verde, con le quali Legambiente continuava a denunciare la pessima qualità dell'acqua nel mare circostante. (Com)