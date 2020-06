Varese: litiga per l’affitto e accoltella coinquilino, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 36enne nigeriano, N.C., è stato arrestato a Varese domenica scorsa con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato in casa il proprio coinquilino, un connazionale di un anno più giovane. Intorno alle 21 la sala operativa della Questura ha inviato una volante dopo aver ricevuto una chiamata di soccorso da parte di un uomo, che affermava di essere stato accoltellato da un suo conoscente. Nel soggiorno dell’abitazione, nel rione di Biumo, gli agenti, dopo aver visto la vittima sdraiata sul pavimento con delle profonde ferite da arma da taglio al braccio sinistro e sulla fronte, hanno bloccato subito il 36enne. Nonostante le ferite, l’uomo, in evidente stato di shock, ha spiegato di essere stato aggredito dal suo connazionale per una lite scaturita a seguito del mancato pagamento dell’affitto. N.C., alteratosi oltremisura, al culmine della lite ha afferrato un grosso coltello e si è scagliato contro il connazionale, con il chiaro intento di ucciderlo, ma fortunatamente i fendenti non hanno trafitto organi vitali. (com)