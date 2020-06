Turismo: Portogallo, Lisbona è la prima città europea per numero di prenotazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lisbona è la città europea con la più alta richiesta di turisti e con il maggior numero di prenotazioni di voli. Seguono Parigi, Amsterdam, Atene, Roma, Madrid, Francoforte, Vienna, Barcellona e Londra. E' quanto emerge dal rapporto dal rapporto del Forum mondiale per l'industria dei viaggi e del turismo (Wtcc) che si riferisce ai biglietti venduti dal primo giugno. Secondo lo studio, le vendite di biglietti aerei all'interno dell'Unione europea sono diminuite dell'84 per cento nella prima metà di giugno, registrando un leggero miglioramento dopo il calo del 94 per cento registrato nel mese di maggio. Il rapporto ha elogiato gli sforzi compiuti dal Portogallo nell'adottare misure in grado di incentivare il settore dei viaggi con l'adozione "di norme igieniche e protocolli di sicurezza per ricevere i turisti" oltre ad aver disposto una delle più alte percentuali di test "per controllare la trasmissione" del virus. (Spm)