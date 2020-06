© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato nella serata di ieri, poco prima delle 21, in via della Comunella accanto al campo rom di Castel Romano, lato Trigoria. Sul posto sono intervenute le volanti di Polizia del commissariato Spinaceto e i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Il rogo è scaturito da materiali accantonati vicino al campo e per cause imprecisate. Non ci sono feriti, né danni a cose e ai moduli abitativi. (Rer)