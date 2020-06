Istat: costruzioni settore che ha contribuito di più alla crescita nel Nord-est (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che concerne gli andamenti settoriali dell’occupazione, nel Nord-ovest i settori più propulsivi sono le costruzioni (+2,6 per cento) e l’agricoltura (+1,7 per cento). Anche nel Nord-est le costruzioni si rivelano essere un settore molto dinamico (+2,2 per cento), ma l’aumento più marcato si registra negli altri servizi (+2,6 per cento). Al Centro la crescita dell’input di lavoro è più rilevante nelle costruzioni (+1,7 per cento) e nel commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni (+1,4 per cento). Nel Mezzogiorno incrementi si registrano nei servizi finanziari, immobiliari e professionali (+0,4 per cento), nell’agricoltura (+0,4 per cento) e negli altri servizi (+0,4 per cento). (Rin)