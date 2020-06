Giustizia: Mulè (FI) su condanna Berlusconi, venga riconosciuto giusto risarcimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver letto quanto dichiarato in totale libertà da uno dei tre giudici di Cassazione che condannarono Silvio Berlusconi nel 2013 si rimane sgomenti e atterriti. Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppo azzurri di Camera e Senato. "Quel giudice dice agli italiani che nei confronti del leader di Forza Italia venne compiuta la più grande delle ingiustizie: non si celebrò un processo equo ma si agi' solo nel nome del più orribile dei pregiudizi", dichiara Mulè. "Quel verdetto non venne pronunciato in 'nome del popolo italiano', ma unicamente nel nome di un preconcetto alimentato dalle radici marce della militanza politica. Il furto di democrazia che ne seguì, con l'esclusione di Silvio Berlusconi dal Senato, è frutto di quella malapianta che dalla giustizia politicizzata trovò terreno fertile nei palazzi della democrazia rappresentativa e su su... fino al Quirinale guidato all'epoca da Giorgio Napolitano" aggiunge il deputato azzurro. (segue) (Com)