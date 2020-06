Roma: furto nella notte al Burger king di via Prenestina nuova, portati via 10 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono introdotti nella notte nel Burger king di via Prenestina nuova, hanno aperto la cassaforte con un frullino e portato via 10 mila euro in contanti. Il furto è stato denunciato ieri mattina da un dipendente del fast food alla Polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Prenestino per i rilievi e hanno constatato l'assenza di segni d'effrazione e il mancato funzionamento del sistema di video sorveglianza. Le indagini al momento sono a carico di ignoti.(Rer)