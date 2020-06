Aerospazio: ministro Manfredi, ricerca deve coniugare approccio sistemico con idea del singolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida per la ricerca nel settore dell’aerospazio è quella di coniugare l’approccio sistemico con quello della scoperta del singolo ricercatore. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, nel suo intervento all’evento online dedicato al ruolo dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) quale nodo di scambio tra mondo della ricerca e dell’impresa. Un tema fondamentale, secondo Manfredi, è quello della velocità nella ricerca: in una fase di profondo cambiamento come quella odierna viene percepita sempre di più necessità di accorciare il tempo che separa l'idea del singolo ricercatore dalla sua ricaduta applicativa nel mondo industriale. Tale rapidità, ha osservato, può essere percepita oggi con particolare urgenza nella ricerca dei vaccini contro il Covid-19. Nella visione del ministro, quindi, “ci sono due aspetti che sembrano lontani ma che devono trovare un punto di convergenza”. (segue) (Pav)