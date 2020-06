Aerospazio: ministro Manfredi, ricerca deve coniugare approccio sistemico con idea del singolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da una parte, ha detto Manfredi, serve una “ricerca sistemica” che abbia una “strategia globale” in quanto “non possiamo prescindere da un approccio europeo ed internazionale”, soprattutto per tematiche come lo spazio che sono “alla frontiera della conoscenza”. Dall’altra parte, questa necessità di un approccio sistemico deve essere coniugata con “l’idea del singolo” che possa diventare “valore per tutti”. “L’approccio sistemico deve consentire anche la valorizzazione dell’inventiva e della creatività dell’idea del singolo”, ha dichiarato il ministro. Per questo, ha osservato Manfredi, “sono essenziali le connessioni” tra le varie componenti del mondo della ricerca nel settore dell’aerospazio e questa è una funzione essenziale dell’Asi. Secondo il ministro, i giovani hanno infine un ruolo fondamentale in questi processi e il loro apporto rappresenta “un elemento strategico per il futuro”. (Pav)