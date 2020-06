Roma: usano carte di credito rubate, arrestati due uomini al Quarticciolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini, entrambi stranieri, uno di 20 e l'altro di 30 anni, sono stati arrestati nel primo pomeriggio di ieri in via Castellaneta, in zona Quarticciolo, dai poliziotti del commissariato Prenestino. I due, fermati per un controllo di routine, sono stati trovati in possesso di due carte di credito di cui non hanno saputo giustificare la provenienza. Dagli accertamenti successivi è emerso che per una delle carte era stata presentata denuncia di smarrimento ma non era stata bloccata. L'altra carta è risultata provento di uno scippo avvenuto nella notte di venerdì ma non era stata formalizzata la denuncia.(Rer)