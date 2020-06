Ue: Bagnai (Lega), Mes solo per Covid, non risolve problemi sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alberto Bagnai, presidente commissione Finanze e Tesoro del Senato e responsabile economico della Lega, intervenendo su Rai Radio1 all'interno di "Radio anch'io", ha spiegato la sua posizione sul Mes. "L'analisi di Matteo Salvini è quella corretta perché lui ha letto le carte - ha specificato -. Il Mes è, ai sensi dei patti che sono stati pubblicati all'inizio del mese, destinato esclusivamente all'emergenza Covid. Finanziare le borse di studio, modificare i LEA, queste cose non sono possibili, il Mes non può risolvere questi problemi. La strada percorrere è quella di rivolgersi al mercato. Se tu collochi un Btp come Stato italiano fai quello che vuoi, se ti indebiti con il Mes puoi fare solo certe cose con dei precisi controlli. Non si è voluto mettere per iscritto in un atto normativo che le condizioni non possono essere riviste in futuro. A me andrebbe anche bene la logica ti do i soldi e controllo quello che fai. Il problema è che i soldi sono soldi nostri. L'Italia è un contribuente netto in Europa. La solidarietà ce l'abbiamo noi verso gli altri".(Rin)