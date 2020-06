Imprese: accordo tra Finage Consulting e Jiacc per finanza agevolata nei paesi della Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Joint Italian Arab Chamber of Commerce (Jiacc) ha siglato oggi una convenzione con Finage Consulting, società di consulenza specializzata nel settore della Finanza Agevolata. Lo riferisce un comunicato stampa della Jiacc. L’accordo, della durata di cinque anni, ha come obiettivo il sostegno alle imprese italiane associate alla Jiacc e impegnate nello sviluppo di progetti di internazionalizzazione nei 22 paesi membri della Lega Araba, utilizzando strumenti e informazioni che possano favorire un più efficace accesso alle opportunità e agevolazioni in materia di fiscalità e finanza agevolata. In particolare, la collaborazione con Finage Consultin avrà come focus principali le partecipazioni a bandi e gare d’appalto, l’ottenimento di contributi a fondo perduto, di crediti d’imposta e finanziamenti a tasso agevolato, grazie ai quali ottimizzare la gestione economico-finanziaria e il dialogo con il sistema bancario in funzione delle attività di export e internazionalizzazione. Inoltre, in occasione di eventi, convegni e forum dedicati allo sviluppo delle relazioni commerciali tra Italia e Mondo arabo saranno organizzati incontri “One to One”, tavoli di lavoro, , seminari riservati alle materie oggetto della convenzione. (segue) (Com)