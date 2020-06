Imprese: accordo tra Finage Consulting e Jiacc per finanza agevolata nei paesi della Lega araba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a quanto si legge nella nota della Jiacc, l’accordo assume particolare significato nell’attuale scenario economico internazionale, sconvolto dall’emergenza sanitaria, in cui le agevolazioni per le imprese in materia di export e internazionalizzazione saranno fondamentali per la sopravvivenza delle stesse. “Come Finage siamo orgogliosi e soddisfatti dell’accordo raggiunto. Le sinergie attivabili da questa partnership, oltre ad essere strategiche a livello bilaterale, ci permetteranno di accelerare il nostro percorso di crescita e consolidamento sul mercato. Il tutto in un contesto di ripartenza in cui un corretto approccio ai mercati internazionali sarà fondamentale da un punto di vista strategico per molte imprese italiane i cui prodotti sono, ancora oggi, limitati entro i confini nazionali. Grazie alla collaborazione con Jiacc puntiamo a rafforzare la capacità delle imprese di cogliere nuove opportunità agevolative in ambito di export ed internazionalizzazione, una su tutte rappresentata dal recente Patto per l’Export”, ha sottolineato Marcello Riva, presidente di Finage Consulting. Da parte sua Pietro Paolo Rampino, vicepresidente della Jiacc ha precisato che “l’attuale emergenza economica globale richiede una rinnovata capacità di attivare sinergie e alleanze in grado di sostenere ed alleggerire le difficoltà attraversate dalle imprese italiane attive sui mercati internazionali e Arabi in particolare”. Secondo Rampino, l’accordo tra Jiaac e Finage Consulting “va esattamente in questa direzione, ed è di fondamentale importanza per i nostri associati che potranno avvalersi di competenze altamente qualificate in materie strategicamente rilevanti, come quella delle agevolazioni finanziarie disponibili e di nuova costituzione”. La firma della convenzione è avvenuta nella sede milanese della Jiacc, alla presenza di Pietro Paolo Rampino, vicepresidente della Jiacc, di Marcello Riva e di Adriano Perotti, rispettivamente presidente e managing partner di Finage Consulting. (Com)