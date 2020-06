Spagna: calo del 5,2 per cento del Pil nel primo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia del coronavirus ha provocato nel primo trimestre del 2020, con un - 5,2 per cento del Pil, il maggior calo economico trimestrale nella storia della Spagna dal 1970. E' quanto emerge dal rapporto pubblicato oggi dall'Istituto nazionale spagnolo di statistica (Ine), nel quale si evidenzia come il paese iberico sia in piena fase di recessione dopo due trimestri consecutivi di crescita negativa. L'Ine dà infatti per scontata anche un'ulteriore contrazione del Pil nel secondo trimestre, persino superiore a quella del primo, perché il periodo aprile-giugno l'economia "ha risentito della paralisi di numerose attività a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza". I dati trimestrali mostrano un crollo dei consumi delle famiglie del 6,6 per cento, nel primo trimestre 2020, rispetto alla crescita dello 0,1 per cento del trimestre precedente. La spesa pubblica ha invece accelerato tra gennaio e marzo, crescendo dell'1,8 per cento, il più alto incremento degli ultimi dodici anni, in particolare dal primo trimestre 2008. Per contro, i consumi delle istituzioni non profit e delle famiglie sono aumentati dello 0,8 per cento, cinque decimi in più rispetto al trimestre precedente. Il rapporto evidenzia, inoltre, un calo degli investimenti del 5,7 per cento tra gennaio e marzo, il peggiore degli ultimi 12 anni. (Spm)