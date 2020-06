Ue: Fico a "Repubblica", rafforzare Green New Deal e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Green New Deal non può essere archiviato dalla crisi, anzi deve essere rafforzato": così il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista a "La Repubblica". "In questi mesi in Europa le forze politiche che hanno fatto proposte in chiave ecologista hanno conquistato sempre nuovo spazio. Questo - spiega Fico - deve farci riflettere sull’agenda politica a livello nazionale e internazionale, e sulle istanze ed esigenze che i cittadini stanno esprimendo. Sono convinto che una spinta forte per lasciarci alle spalle questa fase delicata e difficile può e deve arrivare dal rafforzamento di una politica che faccia della sostenibilità il suo faro e che la declini nei diversi settori della società. Significa un altro modo di progettare, di rivedere i nostri consumi, di muoversi", conclude il presidente della Camera. (Rin)