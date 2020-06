Ue-Venezuela: Borrell condanna espulsione inviato a Caracas e annuncia misure di reciprocità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento Ue segue le recenti contestate decisioni del Tsj, che ha sospeso i vertici di due partiti di opposizione e nominato i nuovi membri del Consiglio nazionale elettorale (Cne). Lo scorso 16 giungo il Tsj ha ordinato la sospensione dei vertici del partito di opposizione Prima la Giustizia (Primero Justicia, PJ). La Corte, si legge in una nota diffusa sui canali social, nomina una giunta direttiva "ad hoc per portare avanti il processo di ristrutturazione democratica" del partito di Tomas Ignacio Guanipa, deputato in carica presso l'Assemblea Nazionale. Il partito viene messo nelle mani di José Dionisio Brito, ex membro di Pj, cui spetterà il compito di riempire le altre caselle dirigenziali a lilvello nazionale e locale. La decisione della corte surriscalda il dibattito sull'avvio del processo che dovrebbe riportare il paese alle urne, dopo la nomina di un nuovo Consiglio nazionale elettorale (Cne) da parte dello stesso Tsj. Il provvedimento segue la sospensione della giunta direttiva di Azione democratica (Accion democratica, Ad), uno dei principali partiti di opposizione al governo di Nicolas Maduro. (segue) (Beb)