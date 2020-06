Ue-Venezuela: Borrell condanna espulsione inviato a Caracas e annuncia misure di reciprocità (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione delle nuove autorità elettorali venezuelane è stata censurata dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che ha parlato di una decisione che "allontana ancora di più il Venezuela da una transizione democratica". "Nominando illegalmente i nuovi membri del Cne" le autorità venezuelane vicine al presidente Nicolas Maduro hanno "continuato a manipolare la Costituzione venezuelana", scrive Pompeo, secondo cui "il regime ha selezionato" magistrati che si limiteranno "a ratificare le sue decisioni e a ignorare le condizioni necessarie perché ci siano elezioni libere". Per avere elezioni libere, ha proseguito il segretario di Stato, oltre a un "Cne indipendente" occorre garantire la partecipazione dei principali partiti e dirigenti delle opposizioni, chiudere le indagini a loro carico "aperte per motivi politici" e liberare i prigionieri politici. Al tempo stesso Washington sottolinea l'importanza di "rispettare le libertà di espressione, stampa e associazione" nel corso del processo elettorale e "risolvere in modo trasparente tutte le sfide tecniche per elezioni libere e giuste". (segue) (Beb)