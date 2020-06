Ue-Venezuela: Borrell condanna espulsione inviato a Caracas e annuncia misure di reciprocità (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'Unione europea si è espressa a riguardo, attraverso l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Secondo l'Ue, queste decisioni riducono al minimo lo spazio democratico nel paese e creano ulteriori ostacoli alla risoluzione della profonda crisi politica in Venezuela. "Elezioni legislative e presidenziali libere ed eque che rispettino gli standard internazionali sono fondamentali per superare la crisi in Venezuela. Un Consiglio elettorale indipendente ed equilibrato, nonché condizioni di parità che consentano la partecipazione di partiti e candidati politici, sono una pietra angolare per un processo elettorale credibile", si legge nella dichiarazione. "L'Ue chiede al governo e all'opposizione di avviare negoziati significativi e inclusivi verso la costituzione del Consiglio elettorale e la revoca dei divieti ai partiti di opposizione. Tutti gli attori nazionali dovrebbero tornare al tavolo dei negoziati, nell'interesse di tutti i venezuelani", continua la nota. (segue) (Beb)