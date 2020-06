Ue-Venezuela: Borrell condanna espulsione inviato a Caracas e annuncia misure di reciprocità (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Ue, in un momento in cui una complessa situazione umanitaria si aggiunge alla crisi politica, tutte le parti in Venezuela devono unire le forze per trovare la strada per una soluzione politica sostenibile e inclusiva. L'Ue ribadisce il proprio sostegno a qualsiasi sforzo significativo in tale direzione, nonché l'impegno a lungo termine nei confronti del popolo venezuelano e si impegna a lavorare con i venezuelani e la comunità internazionale, anche attraverso il gruppo di contatto internazionale, verso un ritorno pacifico alla democrazia e allo stato di diritto. (segue) (Beb)