Ue-Venezuela: Borrell condanna espulsione inviato a Caracas e annuncia misure di reciprocità (9)

- Su tema è intervenuto anche il cosiddetto Gruppo di Lima, blocco di paesi americani nato nel 2017 critici nei confronti di Maduro. Si tratta, si legge in un comunicato, di una sentenza che “viola apertamente la Costituzione venezuelana e mina le garanzie minime necessarie per qualsiasi processo elettorale e il ritorno della democrazia in Venezuela”. La designazione dei membri del Cne, prosegue il comunicato, “spetta all’Assemblea nazionale, organo legittimo e democraticamente eletto, in conformità con la Costituzione”. “Solo lo svolgimento di elezioni parlamentari e presidenziali libere, eque e credibili, con un Consiglio elettorale nazionale indipendente, una Corte suprema imparziale, nonché la piena libertà di stampa e la partecipazione politica di tutti i venezuelani garantiranno le condizioni per superare la crisi venezuelana”, afferma il Gruppo, di cui sono membri i governi di Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Perù, Santa Lucia e Venezuela, rappresentata dal leader di opposizione Juan Guaidò. (segue) (Beb)