Ue-Venezuela: Borrell condanna espulsione inviato a Caracas e annuncia misure di reciprocità (10)

- In ultimo è arrivata la condanna dell’Organizzazione degli stati americani (Osa), che ha respinto come “illegale” la nomina dei membri del Cne e ha chiesto organismi indipendenti per celebrare elezioni “eque, libere e trasparenti”. Il Consiglio permanente dell’Osa ha condannato come “illegale” anche la designazione, sempre da parte del Tsj del Venezuela, dei nuovi vertici dei partiti di opposizione Prima la Giustizia (Primero Justicia, PJ) e Azione democratica (Accion democratica, Ad). L’Osa ha chiesto a Maduro che rispetti le funzioni dell’Assemblea nazionale e che si astenga dall’interferire nel funzionamento degli altri partiti. “Questo tipo di azioni costituisce un ostacolo per il ripristino della democrazia e dello stato di diritto in Venezuela”, si legge in un comunicato diffuso al termine dell'ultima riunione del Consiglio permanente dell'Osa. (Beb)