Romania: ministro Finanze annuncia calo Pil del 2,2 per cento nel 2020 (2)

- La Romania non finirà in recessione tecnica, ha detto il ministro, perché non ci saranno due trimestri consecutivi con dati di crescita negativi. “Avremo una ripresa dell'economia nel terzo trimestre, come ho detto dall'inizio", ha dichiarato Citu. Il titolare del dicastero delle Finanze ha stimato che il terzo trimestre sarà positivo e che il quarto trimestre "potrebbe essere altrettanto buono". Avremo un aumento nel primo trimestre, un calo nel secondo trimestre, quindi una ripresa nel terzo e nel quarto trimestre. “Aprile è stato il mese più difficile e così la prima metà di maggio. Siamo riusciti a prendere le misure che elimineranno in qualche modo il lato più negativo", ha precisato il ministro. Allo stesso tempo, il Citu ha anche affermato che il tasso di inflazione si è dimezzato quest'anno rispetto al 2019, a quasi il 2 per cento. "Il tasso di inflazione è diminuito ogni mese durante il mandato di governo. L'anno scorso, senza alcuna crisi economica, il tasso di inflazione è stato di circa il 4 per cento e quest'anno siamo vicini al 2 per cento, mentre i prezzi continuano a scendere", ha concluso Citu. (Rob)