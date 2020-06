Abruzzo: Regione vara programma intervento contro violenza sulle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese ha varato la Programmazione degli interventi contro la violenza sulle donne e il percorso di sicurezza per eventuali nuove accoglienze di donne e minori in Casa Rifugio durante l'emergenza sanitaria da attuare con risorse economiche di oltre 700mila euro assegnate alla Regione Abruzzo con il Dpcm 4 dicembre 2019 "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano". Lo ha annunciato l'assessore regionale Piero Fioretti con delega anche alle politiche sociali Il finanziamento è così articolato: 473.293,01 euro per finanziamento di centri antiviolenza e case-rifugio (anche con risorse regionali di 82.579,00 euro disponibili con la LR 31/2006), 245.000,00 euro, per il finanziamento delle seguenti linee di intervento: rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati con interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza in funzione dell'attuale stato di emergenza (55.000,00 euro); interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza (190.000,00 euro). (Gru)