M5s: Cacciatore, costretto a lasciare Movimento ma non smetto di lottare (2)

- "Invitando il sottoscritto a cambiare posizione con un voto all’unanimità, il gruppo regionale M5s Lazio ha preferito non pronunciarsi nel merito, come invece avevo domandato. Avevo dato disponibilità a ritirare il mio emendamento, in caso il gruppo avesse espresso posizione contraria. Invece ha preferito la reprimenda, e per mere ragioni di calcolo politico, se non peggio ancora elettorale. Se non sbaglio, eravamo noi 5s a dire, citando il fondatore Casaleggio, che un’idea 'non è di destra né di sinistra, ma è un’idea buona o cattiva'. O a ripetere, parafrasando De Gasperi: 'Dobbiamo pensare non alle prossime elezioni, ma alle prossime generazioni' ", ha concluso Cacciatore nella nota. (Com)