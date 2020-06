Tunisia: coronavirus, fermata ragazza straniera fuggita dalla quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Tunisia ha fermato uno dei due stranieri fuggiti ieri dalla quarantena anti-coronavirus a Kasserine, nella Tunisia centro-occidentale. Le unità della Guardia nazionale sono riuscite ad arrestare una ragazza straniera che è scappata, ieri sera, in compagnia di un altro giovane mentre era all'interno di un'ambulanza proveniente dalla provincia di Kasserine e diretta verso il centro di quarantena della salute obbligatoria a Monastir. L’emittente radiofonica locale “Mosaique Fm” riferisce che la ricerca è ancora in corso per il giovane che l'accompagnava, con l'arrivo di ampi rinforzi di sicurezza nell'area. (Tut)