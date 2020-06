Siria: stralciati contratti per duty free gestiti da Rami Makhlouf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze della Siria ha annunciato la cessazione dei contratti di gestione di zone duty free affidate a società aventi come principale investitore Rami Makhlouf, uomo d’affari cugino del presidente siriano Bashar al Assad. Lo riferisce il quotidiano panarabo edito a Londra e di proprietà saudita "Asharq al Awsat". Le zone duty free includono quelle presso l’aeroporto di Damasco e i valichi di frontiera con Giordania e Libano. In un comunicato dell'Organizzazione generale per le zone franche della Siria si legge che i contratti sono stati stralciati a causa di prove sul "coinvolgimento nel contrabbando di beni e valuta" da parte del principale investitore. (segue) (Rel)