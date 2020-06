Siria: stralciati contratti per duty free gestiti da Rami Makhlouf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il braccio di ferro tra Damasco e Rami Makhlouf dura ormai da qualche mese. In maggio, il ministero delle Finanze siriano ha stabilito di congelare i beni mobili e immobili di Makhlouf, cugino del capo dello Stato, Bashar al Assad e magnate del settore delle telecomunicazioni. La misura riguarda anche i beni e i fondi in possesso della moglie e dei figli di Makhlouf. Rami Makhlouf è il proprietario di Syriatel, una delle due compagnie telefoniche del paese, accusata di non aver versato tasse arretrate al governo. In un video pubblicato il 17 maggio su Facebook, Makhlouf aveva dichiarato che il governo di Damasco lo avrebbe minacciato di arresto e revoca della licenza di Syriatel in caso di sua mancata rinuncia alla guida della compagnia. Makhlouf aveva aggiunto che lo Stato siriano gli avrebbe chiesto il 120 per cento dei profitti della compagnia telefonica, il cui fallimento costituirebbe una perdita importante per l'economia siriana visto che impiega circa 6.500 persone. (segue) (Rel)