Siria: stralciati contratti per duty free gestiti da Rami Makhlouf (4)

- Mci è la maggior compagnia telefonica iraniana, partecipata per il 90 per cento dallo Stato; fino al 2018, una quota era detenuta anche nelle mani del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica. L’intenzione di un coinvolgimento iraniano nella telefonia siriana è stata ribadita a settembre 2019, con un accordo tra Teheran e Damasco sull'acquisizione di quote proprio di Mtn Syria e Syriatel da parte di una compagnia terza siro-iraniana. Lo stallo nell’avanzata delle intese iraniane può essere imputabile a una probabile reticenza di Mosca, alleato chiave di Assad, a cedere un settore così importante dell’economia a Teheran. Al contempo, Damasco stessa sembra prendere le distanze dalla Repubblica islamica con un ruolo più diretto nell’ambito telefonico: nel luglio dello scorso anno, ha visto la luce la compagnia “Emmatel”, dietro la quale si celerebbe la mano di nientemeno che Asma Al Assad, moglie del rais Bashar. (Rel)