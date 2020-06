Mauritania: le due sfide del vertice di Nouakchott, terrorismo e Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la capitale della Mauritania, Nouakchott, si prepara a ospitare un vertice dei cinque paesi del Sahel e il presidente della Francia, Emmanuel Macron. Un incontro che si terrà in “carne e ossa” nonostante la pandemia del Covid-19. Secondo le informazioni raccolte dal sito web d’informazione "Sahara Medias", il vertice si terrà presso il centro conferenze Al Mourabitounes, alla periferia della capitale, e i capi di Stato e altri ospiti parteciperanno a un pranzo offerto in loro onore dal presidente della Repubblica, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, presidente in carica del G5 Sahel. Le autorità mauritane hanno messo in atto una serie di rigide misure di sicurezza e di salute per il successo di questo vertice e per garantire l’incolumità dei partecipanti, capi di Stato, primi ministri, funzionari e giornalisti nelle attuali condizioni in cui tenere questo incontro. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati effettuati test per tutti coloro che potranno accedere al centro congressi il giorno della conferenza, compresi i membri delle missioni diplomatiche, i funzionari mauritani e gli impiegati del palazzo presidenziale. (Res)